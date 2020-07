publié le 02/07/2020 à 08:32

C'est une exposition qui devrait ravir petits et grands et pas moins de cinq générations de passionnés. Louis de Funes à la folie sera ouverte au public du 15 juillet au 31 mai 2021 à la Cinémathèque de Paris et retracera l'ensemble de la vie de l'acteur au fil des mois entre sa collaboration culte avec Gérard Oury et une rétrospective de ses grand classiques.

Alain Kruger, commissaire de cette exposition, est "très heureux que le plus grand comique français de l'histoire du cinéma trouve enfin sa place dans la maison du cinéma". Il décrit sur RTL les contours de Louis de Funes à la folie en se concentrant sur l'homme qu'il était : "Il avait du mal à supporter la pression liée aux coûts des films et productions car ils étaient basés sur lui". "Sans De Funès, beaucoup de ces films ne se faisaient pas" souligne-t-il également.

Outre la rétrospective de ces films, l'exposition proposera un parc à jeux pour les enfants, 300 œuvres, des maquettes, sculptures, dessins mais aussi des costumes. Un lot d'archives colossal dont se satisfait pleinement Alain Kruger qui estime que "Louis de Funès est un héros pour cinq générations de gens".