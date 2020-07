Fête nationale : le programme du 14-Juillet

publié le 14/07/2020 à 08:23

Pour le 14 juillet cette année, il n'y aura pas de véritable défilé mais une cérémonie qui se veut un hommage au général de Gaulle et également une forme de remerciement de la nation à tous ceux qui ont et continuent à participer à la lutte contre la Covid-19.

Il n'y aura donc pas de descente des Champs-Élysées, tout est concentré place de la Concorde pour la revue des troupes, moitié moins que l'année dernière. Emmanuel Macron sera debout dans un command car comme le veut la tradition. La séquence est programmée à 10h45.

Juste avant que l'animation d'ouverture rende hommage à Charles de Gaulle, deux chars français de mai 40 se positionneront entre l'obélisque et la tribune présidentielle. Des militaires des trois armées s'associeront pour former deux symboles chers à celui qui a dit non.

Quatre nations invitées

Dans le ciel, la Patrouille de France en formation big nine ouvrira un vrai défilé aérien, quoi qu'un peu réduit. Il va souligner le rôle des appareils engagés dans l'opération Résilience, comme ceux revenus de Wuhan avec des expatriés français.

Ce sera ensuite aux unités a pied de prendre le relais. Réparties en demi-cercle à la Concorde, elles marqueront le pas afin de partir pour un passage devant le Président dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

En premier, derrière la Garde républicaine, les portes drapeaux de quatre nations invitées : l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse et le Luxembourg, qui ont accueilli des patients français pour désengorger nos hôpitaux. Juste derrière eux se trouvera le personnel de santé des armées.

Les soignants, héros de la lutte contre la Covid

Ces hommes et ces femmes, soignants et personnel de soutien, devraient être particulièrement applaudis, comme c'était devenu la tradition à 20 heures pendant le confinement.

Suivront les écoles, de polytechnique à celle des mousses., puis les régiments Résilience comme le 24e régiment d'infanterie. Dans les tribunes tout le monde aura une pensée pour ces professionnels civils militaires qui ont donné leurs temps, parfois leur vie, pour que soient sauvées celles des autres.

Gendarme, policiers dont ceux de la pénitentiaire et des douanes seront de la fête, avant qu'elle ne se termine par une autre initiative liée à l'engagement contre le virus. En effet cette cérémonie se clôturera par le déploiement horizontal d'un drapeau bleu blanc rouge rappelant le grand pavois sous l'Arc de triomphe et la musique de l'air jouera un morceau de circonstance baptisée La résilience, que vient de composer son chef le colonel Claude Kesmaecker. Et la patrouille de France repassera une seconde fois dans le ciel de Paris.