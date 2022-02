Coronavirus : des masques FFP2 distribués gratuitement aux personnes immunodéprimées

Très attendu par les personnes immunodéprimées, un décret paru ce mercredi 2 février au Journal officiel leur permet d'avoir accès à des masques FFP2 gratuitement. "Les pharmacies d’officine délivrent gratuitement […] des masques de type FFP2 […] aux personnes à risque de formes graves du Covid-19 et immunodéprimées, pour lesquelles la vaccination n’induit pas la production et le maintien d’un titre d’anticorps à un niveau suffisant pour assurer une protection suffisante", précise le ministre de la Santé dans le décret.

Toute personne concernée pourra recevoir gratuitement en pharmacie 20 masques FFP2 pour deux semaines, ou 50 pour cinq semaines. Le prix d'un masque FFP2 n'est pas très différent de celui d'un masque chirurgical (entre 40 et 80 centimes l'unité). Le fait de les proposer gratuitement aux personnes les plus à risque de développer des formes graves permet de les inciter à porter ce type de masques, plus protecteurs que les masques chirurgicaux.



Quelles différences avec les masques chirurgicaux ?

Le masque chirurgical est le plus courant en France. Considéré comme plus pratique, il peut être enlevé un court instant pour manger ou boire, et être remis sans risque sanitaire (à condition de ne toucher que les élastiques). Il est accessible au grand public puisque simple à mettre. Il doit être porté quatre heures avant d'être changé. Il est en revanche moins protecteur face au virus de la Covid-19 qu'un masque FFP2. Le masque chirurgical vous empêche simplement de transmettre le virus, mais pas de l'attraper. Concrètement, ce masque bloque les gouttelettes que l'on dégage quand on respire et quand on parle.

Le masque FFP2 fait barrière au coronavirus dans les deux sens : vous ne pouvez ni le transmettre, ni l'attraper, à condition qu'il soit bien mis. Certains médecins ne conseillent pas le port de ce masque aux personnes les plus fragiles. D'après eux, il est trop compliqué à mettre, même pour des personnes formées. Il peut être porté jusqu'à 8 heures, à condition de ne jamais l'avoir touché ou enlevé, même quelques instants. Il est également plus difficile de garder un long moment un masque FFP2 qu'un masque chirurgical : l'air circule plus dans le second cas, ce qui permet de le garder sur le nez et la bouche plus longtemps.