Coronavirus dans le Tarn : ce que l'on sait du foyer de contamination

publié le 12/05/2020 à 15:03

Les autorités rappellent que le virus continue de circuler. Certains y verront peut-être un avertissement. Le nombre de décès du Covid-19 est reparti ce lundi 11 mai à la hausse : 263 morts en 24 heures. De nouveaux foyers de contamination sont apparus ces derniers jours, certes réduits, mais bien réels. Après la Vendée, les Hauts-de-Seine, la Dordogne et la Gironde, c'est dans le Tarn que les autorités viennent de détecter un nouveau cluster.

Tout est parti d'une assistante maternelle qui se plaignait de symptômes. Elle a été très vite dépistée, mais n'a pas été testée positive. En revanche, par précaution, les autorités ont décidé de tester 35 de ses proches. Ce week-end, les résultats sont tombés : 3 cas positifs, asymptomatiques. Ils ont pour point commun de travailler pour la municipalité. Ce lundi matin 11 mai, ce sont tous les employés municipaux qui ont été testés.

Ce dépistage systématique est désormais au cœur de la lutte contre l'épidémie. En moins de 24 heures, un centre de dépistage a été installé dans la salle municipale. Six infirmières libérales ont réalisé les prélèvements. Quatre bénévoles ont assuré le secrétariat. Ce lundi, tous les quarts d'heure, les employés municipaux ont été reçus par groupes de six. On attend désormais les résultats.

L'école où travaillait l'assistante maternelle aurait dû ouvrir le 18 mai prochain. Par précaution, on attendra une semaine de plus. Tout le personnel est en quatorzaine, positif ou non. Dans le Tarn encore, dans un EHPAD, un soignant avait mal à la gorge jusqu'à déclenché un dépistage global. C'est la règle dans les EHPAD depuis plus d'un mois, 9 des 61 résidents sont positifs, ainsi que 10 soignants. Tous sont confinés, sans symptôme pour l'instant.