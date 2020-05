publié le 10/05/2020 à 07:10

Après la Dordogne, un nouveau foyer a émergé il y a deux ou trois jours dans un collège de la Vienne. Des professionnels s’y sont rassemblés afin de préparer la rentrée du collège le 18 mai. En conséquence, la rentrée des classes a été repoussée au 27 mai dans cet établissement.

Dans le collège Gérard Philippe de Chauvigny, l’un des établissements les plus importants du départements avec 800 élèves, 4 membres de l’équipe ont été testés positifs jeudi et samedi et 9 autres personnes sont en quatorzaine selon le rectorat de Poitiers.

Comme en Dordogne, il a fallu remonter les chaines de transmission potentielles. Jean-Michel Laforcade, directeur régional de la Santé de Nouvelle Aquitaine précise que, "nous avons employé la méthode qui jusqu’à ce jour nous ont permis de contrôler le cluster. C’est-à-dire une intervention très rapide, la recherche la plus engagée des cas contacts," a affirmé le représentant.

"C’est l’avenir dans les prochains jours qui le dira si dans cette zone-là nous avions d’autres cas suspects qui manifestent quelques signes symptomatiques," a-t-il déclaré.

À écouter également dans ce journal

Écoles - Dans le Journal du Dimanche, Jean-Michel Blanquer souhaite que tous les enfants auront pu retrouver au moins une fois leur école d’ici la fin mai. Près de 86% des écoles vont rouvrir demain et accueillir plus d’un millions et demi d’enfants. Une grande partie des écoles restantes devraient rouvrir avant la fin du mois. En estimant que la première priorité d’ici l’été était psychologique, le but n’est pas de finir les programmes coûte que coûte.

Paris - Hors de question de revenir au tout automobile. Position tranchée d'Anne Hidalgo en vue du déconfinement. La maire de Paris envisage envisage même la circulation alternée pour limiter la pollution si le trafic est trop dense. Également, plusieurs rues seront piétonnisées comme Faubourg Saint-Denis, Mouffetard, ou encore le Carrousel du Louvre.

Tennis - Le tournoi du Grand Chelem sur terre battu, déjà décalé pour cause de pandémie de coronavirus, pourrait se jouer sans spectateurs à partir du 20 septembre prochain. L'option n'est pas exclue par le président de Fédération française de tennis (FFT) Bernard Giudicelli.