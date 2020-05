Coronavirus : "On fait office de main d'œuvre à bas prix," déplore une étudiante infirmière

publié le 09/05/2020 à 12:01

Les étudiants infirmiers ont le sentiment d’être de la main d’œuvre à bas coût. Pendant cette période de crise du coronavirus, certains étudiants en école d’Infirmier étaient en stage ces deux derniers mois. D’autres ont été appelés en renfort et se sont retrouvés en première ligne.

Pourtant niveau rémunération, ces étudiants font parti des oubliés. Cinq régions, dont l’Île-de-France, prévoient une revalorisation de leurs indemnités mais pour le moment, toujours rien. Naiza, étudiante infirmière en 2e année raconte. "J’ai beaucoup été appelée en renfort dans les services de réanimation Covid. J’ai effectué 136 heures de renfort. Là on a perçu par exemple dans mon école environ 420 € et ça c’est déplorable," témoigne l'étudiante.

"Nous sommes amenés en tant qu’étudiant à faire finalement office de main d’œuvre à bas prix," déplore Naiza. Si son futur métier lui plait et que son envie d'aider les personnes malades l'anime toujours, l'étudiante infirmière souhaite également de la reconnaissance.

"On a besoin d’être reconnus. Il y a actuellement cinq régions qui ont décidé de revaloriser les étudiants infirmiers par rapport à cette crise. Sauf que pour le moment on n’en a pas vu la couleur. Ce qu’on demande c’est qu’on soit revalorisés sur le long terme et pas que pendant cette crise," réclame l'étudiante.