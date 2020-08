Coronavirus dans le Nord : le port du masque étendu à toutes les communes

publié le 22/08/2020 à 01:12

Les indicateurs épidémiques se dégradent en France. Sur les cartes de contrôle du ministère de la Santé, le Nord s'affiche en orange, avec un taux d'incidence de 29 cas de Covid-19 pour 100.000 habitants. Ce vendredi 21 août, le préfet du département, Michel Lalande, a étendu le port du masque à toutes les communes.

Ainsi, le port du masque devient ainsi obligatoire aux abords des établissements scolaires, dans les marchés publics de plein-air, sur les digues et promenades du littoral, sur les plages, dans les galeries commerciales et les espaces de stationnement, les brocantes et autres expositions commerciales en plein-air et les espaces verts urbains.

La préfecture rappelle que le non-respect de cette obligation est passible d'une amende de 135 euros. Elle rappelle aussi l'importance du respect des gestes barrières.

#COVID19 L'obligation du port du masque est étendue à l'ensemble du département dès ce 21/08/20.

Michel Lalande, préfet du #Nord tient à rappeler l'importance du respect des #gestesbarrieres en complément du port du masque. pic.twitter.com/UHe520OwbU — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) August 21, 2020