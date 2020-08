Coronavirus en France : Véran enjoint à la prudence "partout et tout le temps"

publié le 21/08/2020 à 17:59

Alors que la situation face au coronavirus en France ne cesse de se dégrader, le ministre de la Santé, Olivier Véran, s’est exprimé sur le sujet lors d’un déplacement en Lozère le vendredi 21 août.

Comme le rapporte franceinfo, le ministre a ainsi déclaré : "les mesures individuelles doivent s'appliquer partout et tout le temps". Il a aussi dénoncé le fait que "parfois les gens se sentent surprotégés par le masque et n'appliquent plus certaines mesures de sécurité".

Au vu de la situation et des jeunes très touchés par ce retour du coronavirus, il a recommandé de "faire très attention à protéger les personnes les plus fragiles. Il ne faut pas que le virus puisse passer des plus jeunes aux moins jeunes".

Ce déplacement ministériel intervient alors que la France a enregistré 4.771 nouveaux cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures, une progression jamais vue depuis le mois de mai.