Coronavirus : l'OMS espère en finir avec la pandémie en "moins de deux ans"

et AFP

publié le 21/08/2020 à 23:25

L'épidémie de coronavirus repart en Europe, et continue de faire des ravages dans de nombreuses parties du monde. Dans ce contexte, ce vendredi 21 août, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a exprimé son espoir que la pandémie de Covid-19 dure moins longtemps que la grippe espagnole de 1918. Cette pandémie avait tué des dizaines de millions de malades en deux ans.

"Nous espérons en terminer avec cette pandémie en moins de deux ans. Surtout si nous pouvons unir nos efforts (...) et en utilisant au maximum les outils disponibles et en espérant que nous pourrons avoir des outils supplémentaires comme les vaccins, je pense que nous pouvons y mettre un terme dans un délai plus court que la grippe de 1918", a affirmé le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conférence de presse.

Ce vendredi, selon un bilan de l'AFP à 11 heures, le coronavirus avait tué au moins 793.847 personnes dans le monde. Plus de 22,7 millions de cas avaient été diagnostiqués. 14,2 millions de personnes étaient considérées guéries de la Covid-19.