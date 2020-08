Coronavirus : une mutation plus contagieuse mais moins meurtrière

publié le 21/08/2020 à 16:21

Des chercheurs s'interrogent sur une potentielle mutation génétique du coronavirus, qui serait plus contagieux mais moins dangereux.

En effet, c'est ce que rapporte des scientifiques dont Paul Tambyah, un infectiologue singapourien et président de la Société internationale des malades infectieuses, dans la revue Cell. Alors que beaucoup d'indicateurs sont au rouge en Europe avec 4.771 personnes testées positives ces dernières 24h, selon la Direction générale de la Santé (DGS) jeudi 20 août, cette piste de cette mutation appelée D614G est étudiée par plusieurs chercheurs.

Dans la revue en question, les chercheurs expliquent que cette variante du Covid-19 est associée avec "des charges virales plus importantes dans les voies respiratoires hautes, mais pas avec une sévérité accrue de la maladie". Cependant Les Echos expliquaient dès le 1er mars que cette mutation reste très rare et qu'elle n'était observée que dans 10% des séquences génétiques du virus étudiées par les chercheurs mais le mois suivant, elle s'était multipliée et on la retrouvait dans 78% des séquences.

Mais cette mutation est à relativiser pour Patrick Berche, membre de l'Académie de médecine et ancien directeur général de l'Institut Pasteur à Lille : "les quelque 30.000 séquences réalisées depuis l'apparition du virus chez l'homme n'ont permis d'identifier, dans la totalité de son génome, que 7.551 mutations, ce qui est très peu", livre-t-il au Figaro. Cette mutation pourrait néanmoins modifier les choses dans la suite de l'épidémie.