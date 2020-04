Coronavirus : comment se raccrocher à l'espoir de jours meilleurs ?

publié le 09/04/2020 à 06:47

Jeudi 9 avril, 24e jour de confinement, et voici le 21e épisode de RTL avec vous, le podcast de la rédaction de RTL qui travaille nuit et jour pour vous raconter et vous aidez à comprendre cette crise du coronavirus qui nous submerge et qui frappe des milliards d’habitants sur la planète.

C'est donc confinés que beaucoup de Juifs et de Chrétiens célèbrent ces jours ci des moments importants, qui leur rappellent et qui nous rappellent qu’il y a de la lumière au bout du tunnel, que nous avons le pouvoir de surmonter les épreuves. La Pâque Juive a débuté hier soir. Pour les Chrétiens, c’est aujourd'hui le Jeudi Saint, et la cité mariale de Lourdes si animée d’habitude la semaine de Pâques, est vide.

Qui n’a pas besoin d’espérance en ce moment ? Elle peut éclairer même ceux qui ne croient pas en Dieu. Tenez, cette idée lancée dans une maternelle de Paris dont l’école est voisine d’une maison de retraite. Est-ce que n’est pas aussi un signe d’espérance ? De communion ? Non pas au sens chrétien du terme. Mais de communion de pensée. Depuis 15 jours les enfants de 3 à 6 ans et les aînés, très isolés, s’écrivent et s’envoient des dessins à distance.

L’espérance, encore, dans la voix d’Arnauld Miguet, le correspondant de France Télévision en Chine qui a été confiné à Wuhan pendant 78 jours et qui nous a raconté la première journée dehors pour les 11 millions d’habitants de la ville.

Et puis, que vous croyiez en Dieu ou que vous n’y croyiez pas, comment ne pas voir un signe de charité, de charité humaine dans les gestes de tous les soignants en ce moment, et plus largement tous ceux qui continuent à tourner le pays. Chacun peut donner du sien. Chacun d’entre nous.

