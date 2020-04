Coronavirus : comment les SDF traversent-ils la période de confinement ?

publié le 06/04/2020 à 08:33

Lundi 6 avril, 21e jour de confinement, et voici le 18e épisode de RTL avec vous, le podcast de la rédaction de RTL qui travaille nuit et jour pour vous raconter et vous aider à comprendre cette crise qui nous submerge et qui frappe des milliards d’habitants sur la planète.

On dit qu’on affronte ensemble cette crise. Mais est-ce qu'on est vraiment tous ensemble ? Est ce qu'on pense vraiment à tous ceux auxquels on ne pense pas assez, déjà, en temps normal ? À l'heure où l'épidémie de coronavirus sévit dans le pays, peut-être qu’on juge aussi la grandeur d’un pays à la manière dont il traite les plus faibles dans les temps les plus durs, ceux qui n'ont pas de chez eux, les sans domicile fixe.

Depuis le début du confinement, la rédaction de RTL a essayé de raconter comment les sans abris traversent cette période où on nous demande de nous abriter. Dans l’un des 80 centres covid ouverts en France pour les malades sans-abris et leurs familles, avec le témoignage du directeur général de la fondation Abbé Pierre où lors d'une distribution de repas de l'association Aurore à Paris, voici en quoi consiste leur quotidien durant cette crise sanitaire.

