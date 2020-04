Coronavirus : se nourrir à l'heure du confinement

publié le 03/04/2020 à 07:50

Vendredi 3 avril, 18e jour de confinement, et voici le 17e épisode de RTL avec vous, le podcast de la rédaction de RTL qui travaille nuit et jour pour vous raconter et vous aider à comprendre cette crise qui nous submerge.

En cette période si particulière la nourriture occupe une place majeure. La nourriture qu’on a le temps de cuisiner, celle qu’on offre pour en guise de remerciement, celle qu’on sort acheter alors qu’on devrait rester confiner et celle qu’on n’a plus les moyens de se payer.

Encore une fois, on le répète souvent dans RTL avec vous, merci à tous les caissiers, employés de magasin, mais aussi les chauffeurs routiers, les employés de l’industrie agro alimentaire, les agriculteurs, toute la chaîne qui nourrit la France.

Si certains Français profitent de ce confinement pour cuisiner de bons petits plats, notamment avec des légumes frais, pour ceux qui subissent frontalement les effets économiques de cette crise sanitaire c'est un luxe. On a pu le ressentir dans le reportage consacré au Secours populaire.

Oui, il faut penser à tous ceux qui n’ont pas les moyens de faire des stocks de nourriture pour ce confinement. À tous nos ainés qui ont des petites retraites, n’osent plus sortir. Regardez autour de chez vous si vous pouvez donner un coup de main. Et puis il faut aussi penser aux soignants, qui se battent nuit et jour pour vous.

