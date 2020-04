Coronavirus : comment se transmet-il ?

publié le 06/04/2020 à 07:01

Le monde n'a plus qu'un seul but : ralentir la propagation du coronavirus en limitant au maximum les contacts entre les individus. Mais pour cela, il faut bien comprendre comment le virus se transmet d'une personne à une autre et là encore, les informations évoluent au fil des semaines. Car le virus est très contagieux et se transmet tout d'abord essentiellement par voie respiratoire et par contact physique.

Dans le détail, la transmission par voie respiratoire se fait dans les gouttelettes de salive expulsées par le malade, par exemple quand il tousse. Les scientifiques estiment que cela nécessite une distance de contact rapprochée. D'où les consignes des autorités de se tenir à une distance d'au moins un mètre les uns des autres, notamment dans les files d'attente des supermarchés ou des pharmacies.

Mais d'autres questions naissent sur la capacité du coronavirus à circuler en suspension dans l'air. Cette question importante intrigue les scientifiques qui ont montré dans une étude publiée par le New England Journal of Medicine (NEJM), que le virus pouvait survivre pendant trois heures sous la forme de particules suspendues dans l'air (ce qu'on appelle "aérosol"). Cependant pour cela, d'autres chercheurs comme le docteur Paul Hunter de l'université médicale de Norwich, soulignent que les conditions de l'étude ne correspondent pas vraiment à ce qui se passe dans la vie réelle et que "les aérosols ne constituent pas un modèle particulièrement valide de transmission".

Par la parole ou en respirant ?

Les scientifiques du gouvernement américain estiment que le nouveau coronavirus est sans doute transmis par les gens lorsqu'ils parlent et respirent, une détermination qui mène à une conclusion logique : le port de masques peut aider à freiner les contagions.



Vendredi 3 avril, le directeur de l'Institut des maladies infectieuses, Anthony Fauci, membre du groupe de travail de la Maison Blanche sur le coronavirus, a évoqué sur Fox News des informations indiquant que "le virus peut en réalité se transmettre quand les gens ne font que parler, plutôt que seulement lorsqu'ils éternuent ou toussent".

La transmission par voie aérienne fournirait une explication longtemps recherchée à la haute contagiosité apparente du virus responsable de la pandémie de Covid-19, puisqu'il apparaît que les personnes infectées mais sans symptômes, qui représentent peut-être le quart de tous les gens infectés, sont responsables d'une grande partie des contagions, à leur insu.

24h sur du carton, 2 à 3 jours sur du plastique

Le virus peut-il survivre sur des surfaces ? C'est ce que semble montrer la même étude mentionnée plus haut dans la revue américaine NEJM. Selon les résultats des scientifiques des Centres de contrôles et de prévention des maladies (CDC), le nouveau coronavirus est détectable jusqu'à deux à trois jours sur des surfaces en plastique ou en acier inoxydable, et jusqu'à 24 heures sur du carton. Il faut bien noter que ces durées maximales ne sont que théoriques, puisque réalisées en conditions expérimentales.

"Ce n'est pas parce qu'un peu de virus survit que cela est suffisant pour contaminer une personne qui toucherait cette surface. En effet, au bout de quelques heures, la grande majorité du virus meurt et n'est probablement plus contagieux", nuancent les autorités sanitaires françaises sur le site officiel gouvernement.fr.