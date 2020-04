Coronavirus : comment fonctionne La Poste en temps de confinement ?

publié le 11/04/2020 à 08:04

Touchée par l'épidémie de coronavirus, La Poste a d'abord réduit ses tournées dans le cadre des mesures de confinement pour lutter contre l'épidémie de nouveau coronavirus Covid-19. Ses services ont aussi été limités pour se recentrer sur ses "missions essentielles", afin de réduire l'exposition de ses agents aux risques sanitaires et de pouvoir faire face au manque de personnel. Désormais, des bureaux vont rouvrir et le courrier va être redistribué plus fréquemment.

Le directeur du groupe public Philippe Wahl a expliqué mercredi 8 avril lors d’une audition au Sénat qu’il entendait maintenant "passer à la troisième phase." La Poste entend ainsi porter le nombre de bureaux opérationnels à 2.500.

Des efforts vont être poursuivis afin que soient ouverts d’ici la fin du mois d’avril 5.000 bureaux de poste avec des organisations et des niveaux de service adaptés (courrier, colis, Banque Postale et téléphonie mobile) comme annoncé jeudi 9 avril après une réunion à Matignon. En ajoutant les réseaux partenaires – relais postes commerçants et agences communales -, l’objectif est d’avoir 10.000 points de contact postaux rouverts, sur les 17.000 du pays.



La presse distribuée 5 jours sur 7

La distribution du courrier, qui avait été réduite aux mercredi, jeudi et vendredi va devenir plus fréquente. Pour la presse, les journaux seront distribués cinq jours sur sept à partir du mardi 14 avril.

Petit à petit, La Poste va distribuer les colis et le courrier quatre jours par semaine, "et puis au-delà à cinq jour", selon Philippe Wahl, sans préciser d’échéance. Quant aux colis restés en souffrance dans des bureaux de poste fermés, ils vont être récupérés et réexpédiés aux destinataires, a relevé le responsable. Philippe Wahl a aussi justifié la condamnation temporaire de près d’un tiers des boîtes à lettres. "C’est la bonne chose à faire […] quand on ne peut pas (les) relever", a-t-il dit aux sénateurs.



Les courriers simples ou suivis ainsi que les Colissimo sans signature seront déposés comme d'habitude en boîte aux lettres. Pour les lettres recommandées, le facteur vous enverra un SMS vous demandant de l'autoriser à la déposer dans votre boîte aux lettres. Sinon, il vous sera remis un avis de passage qui vous permettra de le récupérer.



Penser à l'attestation de déplacement

De même, les colis contre signature seront déposés dans les boîtes aux lettres si leur taille le permet. S'ils sont trop gros, le facteur sonnera et déposera le colis devant votre porte si vous êtes d'accord. Pour l'envoi de courrier, La Poste invite ses clients à privilégier les boîtes de rue, les "boîtes jaunes", pour expédier leur courrier. Elle incite aussi ceux qui le peuvent à affranchir vos courriers et colis sur Internet.



Le service d’envoi de Colissimo depuis votre boîte aux lettres reste disponible. Vous pouvez y accéder en ligne. Il suffit d'affranchir votre colis et de le déposer dans votre boîte aux lettres, où le facteur le récupérera lors de son passage. Si vous vous rendez en bureau de Poste, il vous est recommandé de vous munir d’une attestation de déplacement dérogatoire en cochant la case "déplacement pour effectuer des achats de 1ère nécessité." Vous pourrez y expédier mais aussi y récupérer des courriers et colis.

Jusqu’à la fin de la crise sanitaire, le transport et la livraison des courriers et colis sont suspendus pour la Tunisie, la Polynésie Française et le continent américain à l'exception des États-Unis, du Canada, du Brésil, de l'Argentine et du Mexique.



Le transport et la livraison des colis sont suspendus, mais le transport des courriers maintenus, pour la Mongolie, l'Azerbaïdjan, les Philippines, Madagascar, l'Île Maurice, le Mali et la Côte d'Ivoire. Les destinations suivantes sont fermées : Anguilla, Antigua & Barb, Antilles néerlandais, Antilles néerlandaises (Bonnair), Antilles néerlandaises (Sint Maarten), Bahamas, Barbade, Belize, Bermudes, Bolivie, Cayman Island, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Curaçao, République Dominicaine, Dominique, El Salvador, Equateur, Falkland, Grenade, Guatemala, Guyana, Haïti, , Honduras, îles Turques & Caïques, îles Vierges GB et US, Jamaïque, Montserrat, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Puerto Rico, Saint Vincent, Sainte Lucie, St Kitts & Nevis, Surinam, Trinité & Tobago, Uruguay, Venezuela.



Les colis déjà expédiés et non encore remis aux pays de destination seront retournés aux expéditeurs. Les délais peuvent être rallongés.