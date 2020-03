Coronavirus et confinement : l'attestation de sortie va changer dès mardi 24 mars

publié le 23/03/2020 à 21:56

"Beaucoup de nos concitoyens aimeraient retrouver le temps d'avant. Il n'est pas pour demain. Le temps du confinement est encore le nôtre, il peut durer encore quelques semaines." Le Premier ministre Édouard Philippe n'a pas caché que les mesures de confinement pourraient être prolongées et qu'elles seraient renforcées dès ce mardi 24 mars.

Les sorties pour le sport ou les animaux doivent se faire "dans un rayon de 1 kilomètre autour de chez soi, une heure maximum, une fois par jour et seul", a précisé Édouard Philippe, qui doit signer un décret précisant ces mesures dans la soirée. En conséquence, "il faudra dater et donner l'horaire sur le papier avec lequel on sort", a indiqué le Premier ministre.

Jusqu'ici, l'attestation de déplacement dérogatoire portait un motif "déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie." Ce motif a été précisé par le Premier ministre ce lundi 23 mars sur TF1.

🗣@EPhilippePM :



"Sortir pour promener ses enfants ou pour faire du sport, cela doit être dans un rayon de 1km de chez soi, au maximum pour 1h, et évidemment tout seul et 1 fois par jour"



➡ #DIRECT #Coronavirus >> https://t.co/jKrJzPpnLS pic.twitter.com/n9BnQtooRW — TF1LeJT (@TF1LeJT) March 23, 2020