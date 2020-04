publié le 18/04/2020 à 07:27

C'est un bel exemple à suivre, qui montre qu'il n'y a pas d'âge pour pouvoir apporter son aide aux personnels soignants, lors de cette épidémie de coronavirus. À 100 ans, Amélie fabrique des masques à son domicile de Haute-Savoie. Munie de sa machine à coudre, de ciseaux et d'un fer à repasser, cette ancienne couturière concocte des masques pour la Croix-Rouge et la mairie d'Annecy.

Pour elle, apporter son aide était une évidence : "Je peux rendre service, j'ai l'habitude de travailler et je continue. Ça me fait plaisir de le faire et j'ai toujours eu du courage et du moral" explique-t-elle. Amélie travaille avec sa belle-fille Paulette, 68 ans, qui est admirative du dynamisme de sa belle-mère centenaire : "C'est extraordinaire, moi je trouve ça génial. Même à 100 ans, c'est elle qui me dit allez aujourd'hui, on travaille".

Originaire de Lombardie, la région italienne la plus touchée par le coronavirus, Amélie conserve une forme étonnante à son âge. "J'ai encore la tête et les jambes et je veux vivre encore longtemps" dit-elle, alors que son 101e anniversaire aura lieu le dimanche 24 mai.

