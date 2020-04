Coronavirus : 500.000 masques distribués dans 130 gares d'Île-de-France

et AFP

publié le 30/04/2020 à 00:32

La région Île-de-France prépare le déconfinement deux semaines avant sa mise en place officielle. En effet, les voyageurs de 130 gares franciliennes ont eu l'heureuse surprise de recevoir des masques de protection gratuits de la part des services de la région. Au total, ce sont 500.000 masques qui ont été distribués.

L'opération surprise, menée "en lien avec les maires", a eu lieu entre 7h30 et 9h00 dans 130 gares et gares routières, a précisé la région. "Chaque voyageur a reçu un sachet de 10 masques chirurgicaux certifiés et un mode d'emploi", soit "l'équivalent d'une semaine de consommation" au rythme de deux masques par jour, a-t-on affirmé.

L'objectif était de "commencer à amorcer l'équipement des salariés", les entreprises devant ensuite prendre le relais. Pour cela, la région "leur a ouvert sa centrale d'achat". La présidente de la région Valérie Pécresse avait indiqué le 23 avril que des masques seraient distribués gratuitement aux voyageurs "durant les premières semaines du déconfinement".

Dès le 11 mai, "chaque abonné Navigo aura un masque en tissu"

Le matériel distribué mercredi fait partie des masques commandés par la région et qui ont d'abord été distribués en priorité aux soignants.

À partir du 11 mai, "chaque abonné Navigo aura un masque en tissu", a-t-on indiqué à la région, en précisant que 2 millions d'unités ont été commandées par Île-de-France mobilités, l'organisme des transports publics de la région dont Valérie Pécresse est présidente.