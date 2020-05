Coronavirus : le masque chirurgical plafonné à "95 centimes", dit Pannier-Runacher sur RTL

publié le 01/05/2020 à 08:39

La secrétaire d'État auprès du ministère de l'Économie et des Finances Agnès Pannier-Runacher a dévoilé, ce vendredi 1er mai que "le prix des masques en papier à usage unique de type chirurgical sera plafonné". Leur prix "ne pourra pas dépasser 95 centimes d'euros" a-t-elle fait savoir en présicant que "des contrôles et des enquêtes seront lancés sur le prix des masques en tissu".

