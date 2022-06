Coronavirus : ces 6 départements où le taux d'incidence dépasse 500

53.081 cas positifs au Covid-19 ont été recensés le 16 juin en France, a indiqué Santé Publique France. Une augmentation de 32,2% en 7 jours. Depuis plusieurs jours, l'épidémie de coronavirus repart a la hausse, laissant planer la menace d'une 7e vague de contaminations à l'approche de l'été. Une chose est sûre : le taux d'incidence augmente lui aussi.

Avec 407 cas pour 100.000 habitants au 13 juin, le taux d'incidence en France bondit de plus de 60% en une semaine. À l'échelle départementale, il dépasse même la barre des 500 cas pour 100.000 habitants au 16 juin. C'est le cas dans deux départements d'Outre mer, en Martinique où l'incidence atteint les 2646 - à cause d'une vague de contaminations liées à la propagation des sous-variants d'Omicron BA.4 et BA.5 - et en Guadeloupe où elle atteint 659.

Puis, suivent Paris avec 622, les Hauts-de-Seine avec 595, la Haute-Vienne avec 541 et la Corrèze avec 538. Dans l'ensemble du territoire, 52 départements de métropole et d'Outre mer ont vu leur taux d'incidence augmenter de plus de 100% sur les 7 derniers jours au 16 juin, d'après les données de CovidTracker.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info