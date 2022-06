Coronavirus : qui peut recevoir sa deuxième dose de rappel ?

La barre des 50.000 nouvelles contaminations au Covid-19 a été dépassée mercredi 15 juin en France. Avant même de parler de 7e vague, les épidémiologistes encouragent les personnes à risque à se faire vacciner. "L'immunité, qu'elle soit naturelle ou vaccinale, commence à s'effilocher", a annoncé l'infectiologue Benjamin Davido sur RTL.

Il a ajouté : "Cela va être difficile de passer le cap de l'été sans retourner, pour les personnes les plus vulnérables, vers une campagne de vaccination." Mais qui peut encore se faire vacciner, mises à part les personnes dont le schéma vaccinal n'est pas complet (deux doses ou une dose et une infection) ? Tout le monde a-t-il le droit de recevoir une deuxième dose de rappel ?

À ce jour, les plus de 80 ans et les immunodéprimés peuvent, depuis le 14 mars, recevoir leur deuxième rappel - donc une quatrième dose s'ils n'ont pas été infectés par la maladie - dès trois mois après le premier rappel ou la dernière infection. Depuis le 7 avril dernier, les plus de 60 ans ont eux aussi accès à ce deuxième rappel dès six mois après le premier rappel ou la dernière infection. Au 12 juin, 164.072 deuxièmes rappels avaient été effectués en une semaine, selon les chiffres de Santé Publique France (SPF).

Un deuxième rappel pour tous ?

"Recommander une seconde dose de rappel à toute la population ne va pas fondamentalement changer le cours de l'épidémie", a déclaré le professeur Élisabeth Bouvet de la Haut autorité de santé à La Dépêche du Midi.

En effet, les vaccins, datant de la fin de l'année 2020, protègent contre les formes graves du virus mais n'empêchent pas d'attraper le Covid-19, surtout avec la circulation, bientôt majoritaire, des sous-variants d'Omicron BA.4 et BA.5. "Avec des vaccins adaptés aux variants en circulation, cela nous permettrait de revoir notre raisonnement", a tout de même précisé la spécialiste.

Toutefois, en cas d'explosion significative des contaminations sur plusieurs semaines, il se pourrait que la HAS conseille d'étendre l'autorisation de deuxième rappel de vaccin à d'autres tranches d'âges de Français.

