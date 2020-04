Coronavirus : faut-il désinfecter les rues de Marseille et Nice ?

publié le 01/04/2020 à 15:02

La France est maintenant confinée depuis deux semaines et lutte contre la propagation de l'épidémie de nouveau coronavirus Covid-19. "Nous sommes en guerre", a dit Emmanuel Macron et certains ont trouvé une nouvelle arme. Certaines villes comme Marseille et Nice ont fait le choix d'un grand nettoyage, dont l'efficacité reste encore à prouver.



À Marseille, l'objectif est clairement affiché : ce ne sont pas toutes les rues qui sont désinfectées, mais seulement certaines artères. "Par exemple, le boulevard Baille qui dessert l'hôpital de la Timone et l'hôpital de la Conception, mais également la place Castellane où un échange se crée entre les bus et les métros", explique Fabrice Bardisa, directeur du pôle propreté à la métropole Aix-Marseille-Provence.

"Nous ciblons principalement sur le trottoir, précise Fabrice Bardisa, mais également le mobilier urbain, comme les bancs, les corbeilles à papiers, les potelets, etc. Les gens s'appuient dessus, etc." Ils sont aspergés par un agent d'un mélange d'eau avec un produit bactéricide et virucide. La Direction générale de la santé attend un avis de spécialistes sur l'efficacité avant de se prononcer.