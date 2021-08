Coronavirus : ce que l'on sait sur le variant Lambda, désormais présent au Japon

On connaissait les variants Alpha, Delta ou encore Gamma du Covid-19. Tous sont actuellement désignés comme "préoccupants" par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Mais, il existe également des variants "à suivre", parmi lesquels se trouve notamment le variant Lambda, détecté pour la première fois au Pérou en décembre 2020.

Un premier cas de ce variant a été localisé au Japon, ont rapporté plusieurs sources gouvernementales, relayées par l’agence Kyodo News. Il s'agit d'une femme, qui s'était rendue au Pérou, et est rentrée à Tokyo le 20 juillet dernier. Ces derniers jours, elle était impliquée dans les Jeux Olympiques qui se sont achevés dimanche 8 août.

Dans un rapport de l'OMS daté du 15 juin 2021, le variant Lambda avait été repéré dans 29 pays, dont essentiellement en Amérique du Sud où il sévit le plus. En France, il avait été détecté pour la première fois début mai. Au 15 juillet, il représente 0,2% des séquences des tests analysés en France, avait précisé Santé Publique France. Par ailleurs, selon un rapport d’évaluation des risques de Public Health England, en date du 8 juillet, le variant Lambda n’a pour l’heure supplanté le variant Delta dans aucun pays des pays où les deux variants circulent.

Différentes études ont montré que le variant lambda "porte un certain nombre de mutations, dont on soupçonne les implications phénotypiques, telles qu'une augmentation potentielle de la transmissibilité ou de la résistance aux anticorps neutralisants (générés par les vaccins, ndlr)", avait indiqué l'OMS, le 15 juin 2021. L'organisation avait toutefois précisé qu'à ce jour "d'autres études sont nécessaires" pour évaluer plus précisément la contagiosité de ce variant.

Les vaccins sont-ils résistants au variant Lambda ?

Actuellement, deux études citées par Santé Publique France le 15 juillet ont indiqué qu'il n'y avait pas "d'élément probant en faveur d'un impact notable sur l'efficacité vaccinale", même si "une augmentation de son pouvoir infectieux et de l'échappement à la réponse neutralisante post-infection et post-vaccinale supérieurs à ceux de virus de référence" est suggéré.

Mais, la communauté scientifique ne dispose pas encore de suffisamment de données et d'études pour évaluer la résistance du variant Lambda aux vaccins ARN messager de Pfizer/BioNTech et de Moderna. En revanche, selon une étude de l'université de Chili, l'efficacité du vaccin chinois, CoronaVac, contre le Covid-19 est réduite de 3,05 fois dans le cas du variant Lambda, contre 2,33 pour le variant Gamma et 2,03 pour le variant Alpha.