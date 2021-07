Coronavirus : faudra-t-il de nouveaux vaccins contre les variants ?

Pour lutter contre les variants, le gouvernement mise sur la vaccination. Une injection contre la Covid-19 est "100% efficace contre le confinement", lançait Olivier Véran le jeudi 8 juillet. Ce lundi, le président de la République, Emmanuel Macron, pourrait annoncer l'obligation pour les soignants de se faire vacciner et élargir l'utilisation du passe sanitaire.

Cela suffira-t-il, alors que plusieurs pays connaissent une hausse des contaminations liées à la diffusion du variant Delta ? Une étude du gouvernement israélien, pays avec la plus grande part de personnes entièrement vaccinées au monde, estime que le vaccin de Pfizer et BioNTech protège, après deux doses, à 64% des contaminations par le variant Delta et à 93% des formes graves et des hospitalisations.

Si des variants continuent à apparaître régulièrement, dans les colonnes des Échos, Uğur Şahin, cofondateur de BioNTech, a insisté sur la capacité du vaccin de son laboratoire d'être adapté rapidement grâce à la technologie ARN-Messager. "Nous pouvons disposer d'un nouveau vaccin dans les cent jours, lance-t-il, Cependant, avant qu'un nouveau vaccin contre un nouveau variant soit largement disponible, il doit être approuvé".

Un vaccin "de secours" développé

Pfizer et BioNTech s'apprêtent justement à demander une autorisation aux autorités européennes et américaines : celle pour l'administration d'une 3e dose de leur vaccin existant contre la Covid-19.

Comme l'indique le New York Times, les laboratoires travaillent également sur un vaccin "de secours" si des difficultés venaient à émerger face à un variant. Un premier lot a déjà été produit, précise le quotidien.