Coronavirus à Mayotte : près de la moitié des détenus testés positifs

publié le 03/06/2020 à 00:25

L'épidémie continue de frapper. 129 détenus sur les 329 du seul centre pénitentiaire de Mayotte à Majicavo Lamir dans la commune de Koungou ont été testés positifs à la Covid-19, affirme l'Agence régionale de santé (ARS) dans son bilan quotidien.

Ce "cluster" inquiète l'ARS qui a organisé une campagne de tests sur les détenus et les 150 agents pénitentiaires depuis le début de la semaine. Les syndicats CGT et FO avancent eux le chiffre de 152 contaminés et accusent leur hiérarchie d'avoir fait preuve de négligence en ne les dotant pas de masques, de surblouses et d'autres matériels de protection dès l'apparition du virus à Mayotte à la mi-mars.

Les syndicats craignent que ce bilan soit revu à la hausse en raison de la surpopulation carcérale et la promiscuité régnant à Majicavo. Les détenus contaminés ont été placés à deux voire trois par cellule au 3e étage de l'établissement.

Mayotte fait partie des départements classés en zone orange, où le virus continue de circuler. Le confinement y est toujours de mise. Dans ce département de l'océan Indien, 1.986 personnes ont été testées positives, 24 sont décédées, 32 sont hospitalisées à Mamoudzou et 17 ont été évacuées à la Réunion.