Ministère de la Santé et des Solidarités/Twitter/DR

Crédit Image : Ministère de la Santé et des Solidarités/Twitter/DR | Crédit Média : RTL | Date : 21/05/2020

publié le 21/05/2020 à 13:37

Voilà 10 jours que la France n'est plus sous cloche, pour l'instant et pas de deuxième vague en vue pour le moment. La décrue se poursuit dans les services de réanimation. Mais il est trop tôt pour tirer des conclusions, dit le ministre de la Santé.

Quatre régions sont toujours en zone rouge : l'Ile de France, les Hauts de France, le Grand Est et la Bourgogne-France Comté. Une carte figée depuis le 7 mai... C’est surprenant, d’autant plus que le 8 mai, dans un communiqué, la Direction générale de la Santé annonçait qu’elle serait mise à jour dès que la situation évoluerait.

Or, depuis la situation a évolué. Prenons la région Grand-Est par exemple, les trois grands indicateurs qui permettent de classer un département ou une région sont actuellement tous verts. La capacité à tester, d'abord, il n'y a pas de pénurie. Le taux de passage quotidien aux urgences pour Covid-19, avant hier il était de 3,1% (donc inférieur au 6% qui font passer la zone en rouge). Et le taux d’occupation des lits en réanimation, pour être en vert il doit être inférieur à 60%, hier il était à 47%. Pourtant la région Grand Est toujours en rouge.

En réalité, les autorités sanitaires observent d’autres indicateurs. Dans un communiqué du 14 mai, l'agence de Santé publique France explique qu'il faut tenir compte aussi du taux de tests positifs par rapport à l'ensemble de tests réalisés ainsi qu'à la population. Et ces taux, on ne les a pas. Ces chiffres sont en phase de consolidation. Leur analyse devrait être terminée le 2 juin, date de publication de la nouvelle carte, qui sera peut-être un peu plus verte.

