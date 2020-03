Coronavirus : 88% des Français aimeraient être testés

publié le 27/03/2020 à 13:48

Tandis que l'Allemagne réalise des tests massifs, la France va, elle aussi, multiplier ses tests de dépistage au coronavirus. Le ministre de la Santé a promis que 29.000 tests seront disponibles début avril. Une grande majorité des Français serait alors favorable à être testée, comme le montre un sondage de l'institut BVA pour RTL et Orange publié vendredi 27 mars.

Selon les résultats de cette enquête, réalisée sur Internet du 25 au 26 mars et basée sur un échantillon de 1.010 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, 88% des Français aimeraient être testés pour savoir s'ils sont atteint du Covid-19 contre 12% qui préfèreraient ne rien savoir.

Dans le détail, il s'agit à 92% de personnes âgées de 65 ans et plus, qui aimeraient se faire tester. Au contraire, ce sont des personnes qui ont entre 35 et 49 ans qui préfèrent, à 14%, ne pas être testées. Depuis le début de l'épidémie, les personnes âgées sont les plus touchées par ce virus qui a fait plus de 1.000 morts en France à ce jour.