publié le 17/04/2020 à 10:40

Alors que l'épidémie de coronavirus continue de sévir dans le pays et que la période de confinement a débuté il y a plus d'un mois, le personnel soignant reçoit au quotidien le soutien d'une partie des Français. Comme dans d'autres pays européens, tels l'Italie ou l'Espagne, des applaudissements retentissent, chaque soir à 20h, aux fenêtres, pour remercier les infirmiers et médecins qui sont en première ligne face au Covid-19.

Selon un sondage Harris Interactive pour RTL, cette démarche serait suivie au quotidien par 21% de la population, soit près d'un Français sur quatre, qui dit "applaudir tous les jours ou presque". Néanmoins, 59% des Français affirment n'avoir jamais applaudi les personnels soignants depuis le début du confinement.

Par ailleurs, cette marque de soutien montre de fortes disparités régionales et d’âge puisque l'Île-de-France, où 39% de la population applaudit "régulièrement", l’effectue davantage que dans les zones rurales, où ce chiffre baisse à 25%. Cette étude montre également que les adultes sont plus mobilisés que les jeunes dans cette marque de soutien.

59% des Français n'ont jamais applaudi pour soutenir le personnel soignant dans la crise du coronavirus Crédit : Sondage Harris Interactive pour RTL

Parmi les sondés qui reconnaissent ne pas applaudir les personnels soignants, la principale raison, pour 38% d'entre eux, réside dans le fait qu'"il y a de meilleures manières de les soutenir" tandis que 18% estime que "cela n'a pas de sens". À l'inverse, 78% de ceux qui effectuent cette démarche le font pour "honorer les soignants dans leur ensemble".