VIDÉO - Coronavirus : émue, Céline Dion remercie les soignants et salue leur "courage"

publié le 16/04/2020 à 17:00

"Nous ne vous remercierons jamais assez". Ce sont les mots de Céline Dion ce jeudi 16 avril. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, la chanteuse québécoise a tenu à rendre hommage à tous les "héros" qui luttent contre le coronavirus.

Visiblement émue, l'interprète de Pour que tu m'aimes encore, a débuté sa vidéo filmée dans sa cuisine en assurant que "nous vivons présentement des moments incroyablement difficiles". Céline Dion a notamment eu une pensée pour ceux qui sont en première ligne face au coronavirus. "Il y a beaucoup de héros dehors, sur le terrain, qui vont travailler tous les jours en risquant et en sacrifiant leur vie pour nous", a expliqué l'artiste face caméra.

La star de 52 ans a continué en rappelant que "ces gens ont des familles et des proches pour lesquels ils s’inquiètent mais qu'ils vont quand même au travail pour servir, pour nous sauver". "Je pense aux professionnels de la santé, aux premiers intervenants, aux travailleurs sociaux et aux fournisseurs de services essentiels, comme les épiciers et les livreurs. Nous ne vous remercierons jamais assez", a détaillé la chanteuse.

Merci énormément pour le travail héroïque que vous faites Céline Dion sur Twitter. Partager la citation





"Merci énormément pour le travail héroïque que vous faites pour notre monde. Nous vous en seront éternellement reconnaissants", a ajouté la star, l'air grave. Céline Dion a salué leur "courage" et tenu à inciter ses fans à respecter le confinement.

"S’il vous plaît, s’il vous plaît, faites votre part et restez à la maison. Si vous devez sortir assurez vous de respecter les règles de distanciation sociale", a martelé la star. Elle achève sa vidéo sur un message avec un message d'espoir : "Prenons soin les uns des autres et je sais que nous passerons au travers tous ensemble".

Prenons soin les uns des autres et je sais que nous passerons au travers tous ensemble. ❤️ - Céline xx… #Restezchezvous #Gratitude pic.twitter.com/D8sMzfDyKK — Celine Dion (@celinedion) April 15, 2020