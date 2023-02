La chronique de Laurent Gerra du mercredi 8 février

Après la journée de mobilisation du 7 février dernier, essayons de faire le point sur les conséquences économiques de ces journées de paralysie avec notre spécialiste, François Lenglet.

"Côté POUR : prenons les chanteurs inaudibles et insupportables, on en connaît tous. Eh bien, grâce aux grèves à Radio France, on les passe toute la journée à la radio, donc c’est POSITIF pour eux", décrit François Lenglet.

"Le côté négatif, c’est le ralentissement de l’activité. Prenons le golf : hier à cause des embouteillages, j’ai mis 2 heures et demie au lieu d’une heure pour aller jouer à Saint-Nom la Bretèche. Et sur place, faute de personnel, il n’y avait que 12 trous ouverts au lieu de 18, donc une baisse d’activité de près de 33%, c’est considérable", renchérit-il.

Une majorité de français, les syndicats et de plus en plus de députés sont opposés à la réforme des retraites d’Emmanuel Macron. Le président de la république a donc choisi de faire appel à l’émission Affaire Conclue présentée par Sophie Davant. En parlant de sa réforme des retraites, Emmanuel Macron précise : "Ben elle est belle… Tenez, regardez, c’est moi qui l’ai fabriqué tout seul, comme un grand !".

"Ben qu’est-ce qu’on dit, nous autres, à la CGT, mais aussi à FO, à la CFDT, à la CFTC, à la CGC et à tous les trucs qu’ont des initiales qu’on comprend pas c’que c’est… Eh ben on dit qu’elle vaut rien sa réforme : nada, que d’chie, peau de balle !", s'exclame de son côté Philippe Martinez.

