François Ruffin dénonce une réforme des retraites injuste et appelle à la riposte syndicale. Invité de RTL ce mardi 10 janvier, le député insoumis a critiqué le projet présenté quelques minutes plus tôt par la Première ministre Elisabeth Borne. Point phare du texte, l'âge de départ sera relevé à 64 ans en 2030, soit deux années de plus que le système en vigueur, et la durée de cotisation nécessaire pour obtenir une retraite à taux plein est portée à 43 ans. "J'ai vu derrière son pupitre, non pas une première ministre, mais une juge qui vient rendre sa sentence", a déploré le député d'opposition, qui milite pour un départ à 60 ans avec 40 annuités.

"Ce sera 2 ans de plus. Ce sera 2 ans de plus pour les auxiliaires de vie, ce sera 2 ans de plus pour les caristes, ce sera 2 ans de plus pour les femmes de ménage. Ce sera 2 ans de plus pour tous les travailleurs et toutes les travailleuses dont on disait pendant la crise Covid qu'il faudra se rappeler, comme disait le Président, que 'le pays tout entier repose sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal'. Et ce sont eux, que l'on devrait récompenser, qui à l'inverse vont se retrouver pénalisés par cette mesure", a-t-il souligné.

