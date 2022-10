"Ce n'est pas parce que vous vous faites dépister que vous avez un cancer. Faites-le, prenez le temps d'aller faire une mammographie", insiste Julie Gayet sur RTL. Pour l'actrice, il est essentiel que les femmes profitent d'Octobre rose pour prendre le soin de s'autopalper ou mieux, d'aller se faire dépister.

Julie Gayet est à l'affiche du téléfilm Le souffle du dragon, diffusé ce mardi 11 octobre sur M6 et qui raconte l'histoire vraie d'un groupe de femmes qui rament ensemble chaque semaine à bord du "dragon boat". Un bateau et une discipline plus douce que l'aviron et dont les bienfaits physiques et psychologiques sont reconnus pour aider à récupérer et à lutter contre la récidive d'un cancer du sein. Un film qui raconte l'après et la reconstruction de ces femmes, condamnées à vivre avec la peur de la récidive. "C'est un film très juste", assure Julie Gayet.

Durant le tournage, l'actrice a rencontré les cinq femmes dont le téléfilm s'inspire et y a appris l'importance de bouger et d'être bien entouré lorsque l'on souffre d'un cancer. "On était soudées, on pagayait ensemble et on avait l'impression d'être vraiment liées. Et ça, j'ai l'impression que c'est la nouvelle vague des féministes, de se dire qu'ensemble, on va plus loin et on est plus fortes", explique l'actrice.

Surtout, Julie Gayet a pris conscience de l'importance de se faire dépister. "Si votre cancer est pris très tôt, le traitement sera nettement moins difficile", rappelle-t-elle. "Les femmes ne prennent pas assez soin d'elles, regrette la femme de François Hollande, qui insiste : Prenez soin de vous !"

