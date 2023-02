VIDÉO - Élodie Poux explique comment sont comptés les manifestants à la fille de Philippe Martinez

Élodie Poux a reçu ce mercredi une lettre de la petite Moustachia Martinez, fille de Philippe Martinez. L'enfant du secrétaire général de la CGT se demande pourquoi il y a tant de différence entre le nombre de manifestants annoncés par les syndicalistes et les chiffres donnés par la police. "Force est de constater que le gouffre qui sépare ces deux chiffres est si grand qu'il pourrait contenir l'arrière-train de Kim Kardashian", lance l'humoriste.

Mais alors qui a raison ?

"Et bien un peu tout le monde. En fait, la police compte les manifestants de manière technologie grâce à des capteurs lasers qui tracent une ligne imaginaire au sol et compte le nombre de silhouettes qui passent cette ligne en temps réel, alors que les syndicats, comptent à l'ancienne, et comme y'en a qui ont perdu un œil quand ils étaient gilets jaunes, ce n'est pas inégal. C'est comme si Dark Vador se battait contre Charles Ingalls et encore ça ce n'est rien, les médias font leur propre comptage !", conclut l'humoriste.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info