La France ne serait plus du tout dans les clous de l'Accord de Paris

La France ne serait plus du tout dans les clous pour respecter les objectifs de l'Accord de Paris sur le climat. Le mois prochain, Emmanuel Macron doit annoncer les priorités du pays en matière d'énergie et la France devrait revenir sur ses promesses et réduire beaucoup moins que prévu ses émissions de gaz a effet de serre.



Selon un document de préparation de cette stratégie, la France va renoncer à ses objectifs. Déjà depuis 2 ans, elle s'était engagée a réduire ses émissions, et au contraire, elles ont augmenté. Ensuite elle devait respecter des quotas de carbone fixés par décret jusqu'en 2023. Et bien, ils seraient systématiquement dépassés de 24 millions de tonnes par an c'est à dire 6% de plus que ce qui a été promis.

Donc la France ne tiendra pas ses promesses internationales, si le document reste en l'état. Ce texte a été élaboré par le ministère de l'écologie et note que l'on peut infléchir la courbe à condition de prendre des mesures plus radicales.

Les ONG en appellent donc a Emmanuel Macron, nommé récemment par les Nations-Unies "champion du climat", pour qu'il donne un coup d’accélérateur. Pour qu"il finance des trains plutôt que des routes, qu'il augmente vraiment les aides pour isoler les bâtiments, qu'il taxe encore plus le diesel, qu'il mette le paquet sur les éoliennes en mer... Des choix pas toujours populaires mais nécessaires. La France pourrait rejoindre les mauvais élèves de l'Accord de Paris.