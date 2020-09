Congé paternité allongé : "Il faut libérer la fibre paternelle", dit Patrice Bonfy

publié le 23/09/2020 à 13:04

Le gouvernement a annoncé que le congé paternité allait passer de 14 à 28 jours. Une nouvelle mesure qui doit entrer en vigueur d'ici le 1er juillet 2021 et qui devrait être partiellement obligatoire. Patrice Bonfy, co-fondateur du média Le Paternel pour la nouvelle génération de parents, s'est réjoui de cette "vraie avancée".

À l'occasion de la fête des pères, lui et d'autres parents avaient réclamé dans une tribune un congé paternité "d'un mois minimum". L'objectif étant de "libérer" la fibre paternelle et de permettre à ces jeunes papas de s'impliquer d'autant plus dans les taches familiales à la naissance du bébé.

"Je suis convaincu que les pères le prendront assez largement ce congé de paternité prolongé. Mais aujourd'hui il faut juste s'assurer qu'ils le prendront dans de bonnes dispositions psychologiques", a expliqué Patrice Bonfy.

Car avant même l'allongement de la durée, certains pères pouvaient avoir des craintes d'être mal vus dans leurs entreprises s'ils prenaient un congé à la naissance de leur enfant. "Dans notre étude, la troisième raison principale pour ne pas prendre un congé paternité est l'autocensure professionnelle. Les pères n'expriment pas 'on me l'a interdit' mais disent 'je ne pouvais pas, il fallait que je fasse mes preuves'", a-t-il précisé. C'est pourquoi, selon lui, il faut aussi "réfléchir à la manière dont c'est accompagné dans l'entreprise".