Confinement : zoom sur ces nouvelles petites habitudes des Français chez eux

publié le 02/05/2020 à 13:43

Samedi 2 mai, Juliette Dumas, la coach bien être de RTL, vous invite à partager vos petites habitudes confinées. "Je suis allé faire de loin une petite enquête sur ces nouveaux petits comportements qu'on n'aurait jamais pensé intégrer dans notre quotidien. J'ai d'abord posé la question à Ariane. Elle écrit tous les petits détails de ses journées passées chez elle, ce qu'elle ne remarquait jamais avant. Elle a donné un nom à son carnet : le carnet des merveilles".

"Caroline, elle, qui n'aimait pas du tout cuisiner, chouchoute tous les jours sa famille avec des petits plats. Elle s'est lancée, ils aiment beaucoup, ils en redemandent et l'encouragent. Grégoire, son truc c'est de se soutenir entre potes. Pas un jour sans nouvelles, via FaceTime ou Zoom, pendant que Bernard, toujours inquiet sur l'avenir, a changé son point de vue. Il prépare demain et se dit que tout est possible".

"Annie ne procrastine plus. Elle apprend par cœur tous les soirs la conjugaison compliquée des verbes de la langue qu'elle veut parler pour son prochain voyage. Quant à Axelle, mon infirmière préférée, elle a créé un groupe WhatsApp qui réunit plein de soignants. L'objectif : s'entraider dans la tempête, partager tout ce qui peut aider, faire du bien et tenir bon tous les jours".