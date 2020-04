Coronavirus et confinement : 4 idées pour aider ceux qui en ont besoin

publié le 19/04/2020 à 12:01

Dimanche 19 avril, Juliette Dumas, la coach bien être de RTL, vous propose des idées pour aider ceux qui en ont besoin. "Sans bouger de chez soi, on peut faire beaucoup. Je vous ai préparé un programme solidaire avec quatre idées".

"La première idée, c'est partager votre électricité avec les sans-abris, une initiative de l'Armée du Salut qui s'appelle 'Free Plugs'. Le principe est très simple : vous laisser pendre à votre fenêtre une rallonge, comme ça ils peuvent recharger leur téléphone portable et joindre si besoin les services d'urgence".

"La deuxième idée, c'est d'écrire une lettre à une personne âgée qui ne peut plus recevoir de visites dans son Ehpad par mesure de protection. Grâce au site une lettre un sourire (800 Ehpad partenaires, ndlr) vous pouvez changer sa journée".

"La troisième idée c'est l'opération 'Café et chocolat pour les soignants' (...) Quand vous allez faire vos courses chez Carrefour Market, le partenaire, achetez en plus du café et du chocolat. Déposez-les dans le point de collecte. Vous pouvez aussi ajouter un dessin d'enfant".

"Enfin, avant de vous endormir le soir, faites une prière, ayez une pensée pour vos proches, pour ceux qui sont malades, ceux qui ne mangent pas à leur faim, qui traversent un moment triste, qui sont tout seuls".