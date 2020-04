Confinement : 11 personnalités à suivre pour rire et se divertir chez soi

publié le 11/04/2020 à 12:16

Samedi 11 avril, Juliette Dumas, la coach bien être de RTL, vous propose 4 idées pour se divertir chez vous durant le confinement. Elle suit sur les réseaux sociaux les différentes initiatives des humoristes, des musiciens, des comédiens, des personnalités. Et il se passe des choses qui redonnent la pêche et le sourire.

"Je commence par ceux qui me font rire : Muriel Robin, qui lance un appel aux coiffeurs pour leur demander comment ils vont s'organiser quand il sera à nouveau possible de prendre un rendez-vous ; j'aime aussi l'humour de Maxime Gasteuil, qui publie souvent des vidéos avec Tom Villa, et celui de Juliane Grospiron".

"Je fais aussi la fête chez moi avec Ary Abittan, qui propose souvent des soirées à partir de 20 heures, ou Bob Sinclar qui mixe comme s'il était à Ibiza. Et puis j'écoute le violon de Renaud Capuçon, et j'aime les concerts de M, de Jean-Louis Aubert". Il y a aussi, la voix de Josiane Balasko qui lit des contes et poèmes pour enfants, les fables de La Fontaine lues par Fabrice Luchini, Cyril Lignac, Mathieu Madénian... Tout ceci est à portée de téléphone ou d'ordinateur.