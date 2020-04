Coronavirus et confinement : 4 conseils pour se préparer à l'après

publié le 05/04/2020 à 11:55

Dimanche 5 avril, Juliette Dumas, la coach bien être de RTL, propose 4 idées pour se préparer à l'après confinement. La première c'est de préparer son teint pour l'été. Profitez du soleil dès qu'il brille. Ouvrez les fenêtres. Mettez une serviette par terre, de la crème protectrice. Quelques minutes d'exposition par jour suffisent. Vous avez le temps et en plus c'est moins nocif.

La deuxième idée, c'est de parfaire sa culture, pour se nourrir soi-même et avoir plein de chose à raconter dans vos prochains dîners. tout ce que je vous propose est gratuit. Regardez par exemple le site de la Cinémathèque française, branchez-vous au podcast dédié aux œuvres du Centre Pompidou, allez sans bouger à l'Opéra de Paris qui offre ses spectacles et ballets. Cette semaine, ce sera le Lac des cygnes.

Troisième idée : préparer ses abdominaux, en faisant 100 squats par jour, un exercice hyper simple qui muscle aussi les fesses et les cuisses. En position, vous faites comme si vous alliez vous asseoir et vous remontez, et ainsi de suite, 100 fois.

Enfin, vous pouvez écrire ce que vous ferez après le confinement, comme un engagement que vous prenez avec vous-même. Prenez une feuille, faites deux colonnes et écrivez ce programme en toute honnêteté.