publié le 07/04/2020 à 04:58

Les célébrations de la Semaine sainte et de Pâques se tiendront, en France et dans une grande partie du monde, sans fidèles. Alors que le diocèse de Paris avait imaginé une "procession" près de Notre-Dame ou une autre célébration pour le Vendredi saint, en raison du confinement, une prière sera finalement célébrée en comité très restreint ce vendredi 10 avril à l'intérieur de la cathédrale, a annoncé l'archevêque de Paris, Monseigneur Michel Aupetit, sur BFMTV.

Jour commémorant la mort de Jésus sur la croix, aucune messe n'est célébrée le Vendredi saint. Elle est remplacée par un office, au cours duquel notamment est vénérée un crucifix. Aussi, l'archevêque de Paris a annoncé "une méditation", "autour de la couronne d'épine". Cette relique, qui fait partie du trésor de Notre-Dame de Paris, est l'instrument de torture qui aurait servi après l'arrestation de Jésus.

Des "grands textes" seront proposés par "des acteurs professionnels" comme "Philippe Torreton, Judith Chemla", etc. et de la musique, "c'est Renaud Capuçon qui a accepté de venir jouer", explique Mgr Aupetit. Il y aura "une petite vénération" de la couronne, "une petite méditation, très courte." L'objectif de cette cérémonie est de "permettre aux gens de rentrer" et de "laisser ce message de la tradition française à l'intérieur de Notre-Dame."