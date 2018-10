A La Bonne Heure avec Philippe Torreton et Richard Kolinka

publié le 10/10/2018 à 10:26

Depuis le 4 octobre dernier, Philippe Torreton occupe les planches du Théâtre Edouard VII. avec Mec !. Dans cette pièce, le comédien rend hommage au poète Allain Leprest, disparu en 2011. A ses côtés : l'ancien batteur du groupe Téléphone, Richard Kolinka, alterne les solos de batterie et claviériste Aristide Rosier. Un concert à découvrir jusqu'au 21 octobre...

"Dire du "Leprest" comme on dirait du "Rimbaud", pour l’écriture elle-même. Car même si ses textes font naître des visages des rues, des misères d’enfance et des bonheurs en jupes, ce ne sont pas des pièces de théâtre, ni des sketches pour autant ; je ne voulais pas les prendre à bras le corps mais à bras l’âme.



Je voulais être derrière un pupitre avec des feuilles comme un musicien derrière sa partition et laisser Allain Leprest parler aux gens encore et encore.



Et puis comme je n’aime pas être seul en scène, je voulais que la musique soit présente malgré tout. Mais je ne voulais pas être "accompagné" ni "soutenu"." Philippe Torreton

Mec !, au Théâtre Édouard VII, du jeudi au samedi à 19h.

