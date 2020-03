Renaud Capuçon, Stéphanie des Horts et PPDA dans A La Bonne Heure

publié le 17/03/2020 à 15:07

Comme tous les jours cette semaine, Stéphane Bern et toute l'équipe de A La Bonne Heure vous accompagnent dans un format un peu modifié de 11h30 à 12h30. Une pensée à vous tou(te)s qui vivez cette période bien particulière, à ceux bien sûr, qui sont touchés par le virus, et aussi à tous ces professionnels de la santé qui mènent avec un courage inouï la guerre contre cet ennemi invisible.

Dans cette deuxième émission spéciale, Stéphane est notamment au téléphone avec : Le violoniste Renaud Capuçon pour son autobiographie Mouvement perpétuel ; L'auteure Stéphanie de Horts pour son ouvrage Jackie et Lee ; Et enfin Patrick Poivre-d'Arvor pour son roman L'Ambitieux ... Sans oublier la chronique TV d'Eric Dussart !

"Mouvement perpétuel" : L'autobiographie de Capuçon

Le 04 mars dernier, Renaud Capuçon, époux de la journaliste Laurence Ferrari depuis 2009, a publié chez Flammarion sa toute première autobiographie intitulée Mouvement perpétuel. A travers cet ouvrage, le célèbre violoniste livre les étapes importantes de sa vie dédiée à la musique.

Un jour de 2005, Renaud Capuçon fait une rencontre bouleversante, celle du violon de sa vie : le mythique Guarnerius del Gesu de 1737, appelé Vicomte de Panette, que joua Isaac Stern pendant près de cinquante ans. Depuis lors, cet instrument merveilleux fait corps avec lui sur les scènes du monde entier.

À peine mon archet eut-il effleuré les cordes du Vicomte de Panette que je fus saisi d’une sensation de bien-être intense. La sonorité de ce violon me parlait comme le ferait une voix intérieure. Je me mis à jouer le thème de la première sonate de Brahms… Renaud Capuçon Partager la citation





Initié à la musique à l’âge de quatre ans, il est formé à l’école des plus grands, du Conservatoire de Paris aux concerts avec Carlo Maria Giulini, Claudio Abbado, Daniel Barenboïm ou Martha Argerich. Artiste lumineux et tourné vers la transmission, mais aussi homme d’action, Renaud Capuçon a créé plusieurs festivals, dont le festival de Pâques d’Aix-en-Provence.

"Mouvement perpétuel - Une vie en musique" de Renaud Capuçon (Flammarion)

Mouvement perpétuel - Une vie en musique, de Renaud Capuçon, éditions Flammarion, 240 pages, 20 euros.

Stéphanie des Horts raconte le destin des sœurs Bouvier

Après La Panthère (2010), Pamela (2017) et Les Sœurs Livanos (2018), Stéphanie des Horts récidive avec Jackie et Lee. A travers ce nouvel ouvrage, la romacière entraîne les lecteurs au cœur du clan Kennedy, dans le secret d’une relation ambivalente entre les sœurs Bouvier (alias Jacqueline Kennedy Onassis et Caroline Lee Radziwill), mêlant passions, orgueil et jalousie. Un livre édité chez Albin Michel et disponible depuis le 26 février dernier.

"Jackie et Lee" de Stéphanie des Horts (Albin Michel)

Deux sœurs. Un destin. Américaines. Chic. Glamour. Deux sœurs intelligentes et belles. La première aura tout, la seconde en rêvera. La première épouse un président et s’érige en symbole. La seconde s’unit à un prince sans fortune et sans gloire.



Jackie et Lee Bouvier entrent dans la légende. Leurs amants s’appellent Gianni Agnelli ou Aristote Onassis. Elles fréquentent Cecil Beaton, Andy Warhol, Mick Jagger. Elles lancent les Hamptons, font vibrer Palm Beach. Sur la côte amalfitaine, Benno Graziani shoote à tout va pour Paris Match, c’est la dolce vita… Et soudain, le drame : Dallas, 22 novembre 1963. Jackie va enfin faire profil bas, songe Lee. Elle se trompe, Jackie se prend pour le soleil et Lee marche dans l’ombre de son aînée.



De l’Inde de Nehru à la Ve avenue, du bal Noir et Blanc de Truman Capote aux pontons de Martha’s Vineyard, Jackie Kennedy et Lee Radziwill s’affrontent à coups de secrets inavouables, de serments bafoués et de testaments que l’on préférerait oublier. Alors, les sœurs Bouvier, des filles infréquentables ou les dernières princesses de l’Amérique ?



Jackie et Lee, de Stéphanie de Horts, éditions Albin Michel, 272 pages, 19,90 euros.

"L'Ambitieux" : Le nouveau roman de PPDA

En ce 17 mars 2020, jour de la Saint-Patrick, nous rendons hommage au Saint patron de l'Irlande avec une personnalité qui porte le même prénom : Patrick Poivre-d'Arvor ! Le journaliste et ancien roi du 20h sur TF1 publie L'Ambitieux chez Grasset. Il s'agit du deuxième tome de La vengeance du Loup sorti l'année dernière.

"L'Ambitieux" de Patrick Poivre-d'Arvor (Grasset)

L'histoire : Élu à moins de 30 ans, Charles figure parmi les plus jeunes députés de l’histoire de France à rejoindre les bancs de l’Assemblée nationale, une prouesse qui a fait de lui la coqueluche des médias, toujours avides de fraîcheur dans un monde politique grisonnant et dominé par les vieux appareils. Charles tranche, sa vitalité réveille et son audace détonne : tous les projecteurs sont braqués sur ce jeune loup qui rêve aux ors de l’Élysée.



Pour l'aider dans son ascension vers le pouvoir suprême, Charles peut compter sur deux génies protecteurs qui œuvrent en coulisse: la vivace Florence, sa maîtresse, une journaliste rusée, jamais à court de stratagèmes, qui règne sur la première chaîne télé de France ; et sur son père, Jean-Baptiste d’Orgel, un acteur célèbre aimé du public, qui connaît mieux que personne le Paris des arts et des médias.



Mais plusieurs menaces planent sur les ambitions de Charles : l'ombre de son histoire familiale qui se dessine sur fond de drame, de fureur et d'assassinats ; le spectre d'un beau-père, plein d'amertume et d'aigreur. Il y a aussi les chausses trappes de ses rivaux, la découverte d'un enregistrement pirate qui compromet gravement le président en exercice sous les traits duquel on reconnaîtra aisément un ancien président de la République, les infortunes du quotidien ; mais plus dangereux encore est l'arrivée de Blanche dans sa vie, une sulfureuse écrivain à succès, qui risque de briser l'alliance tacite qu'il a conclue avec Florence...



Entre les eaux froides du calcul politique et les flammes imprévisibles de la passion, entre le rêve de gloire à portée de main et l'amour vrai à portée de cœur, Charles saura-t-il trouver le juste-milieu ?



L'Ambitieux, de Patrick Poivre-d'Arvor, éditions Grasset, 240 pages, 18,50 euros.

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Ce matin, Stéphane Bern est accompagné par : Eric Dussart !