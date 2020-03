Confinement : "Une aventure humaine inégalable", note Andréa Bescond

publié le 17/03/2020 à 19:13

Ôôôôôôôôôôôôôôômmmmmm. Pardon! J’arrête ma séance de méditation, depuis jeudi 12 mars au soir, à la suite de l’allocution du Président, chaque jour à 18h30, c’est yoga et méditation, on jette le stress et la peur, on revient à l’essentiel, on tape : "Citations positives" sur Google et on s’inspire !

Helen Keller a dit, Top 1 : "La vie est une aventure audacieuse ou elle n’est rien.

Les meilleures et les plus belles choses du monde ne peuvent être vues ni même

touchées. Elles doivent être ressenties avec le coeur. Bien que le monde soit

plein de souffrances, il est aussi plein de victoires".

Oui, Helen, c’est vrai, ce confinement, c’est vraiment l’aventure, entre quatre

murs certes mais une aventure humaine inégalable ! Ce Coronavirus, on ne peut ni le voir, ni le toucher, c’est lui qui nous touche, mais est-ce qu’au final, cette épreuve ne va pas nous permettre de remporter plein de victoires ?

Se retrouver en famille

Comme de prendre enfin le temps d’apprendre à nos enfants à utiliser la brosse

des toilettes pour nettoyer leur caca ? Parce qu’au quotidien, on est toujours pressés alors quand tu passes derrière eux, tu gueules, t’es pas content mais t’as pas le temps alors tu nettoies et en sortant tu les allumes !

TOP 2 : putain les mômes! Nettoyez derrière vous !!! Et lavez-vous les

mains !!! Phrase que tu clames désormais cinquante six fois par jour avec plus ou moins

d’énervement : "Vous vous êtes lavés les mains ?" TOP 3 : Oooouuuiiii ! ooouuuiii ! Vous êtres sûrs ? Recommencez quand même !

TOP 4 : Nooooon ! On s’est lavés les mains! Et là, tu sors ta figure d’angoisse, ton regard menaçant de Schwarzi dans Terminator et tu répètes :

TOP 5 : Lave toi les mains, sinon tu peux te gratter avant de jouer à tes jeux

vidéo ! Bizarrement ça marche ! Piqûre de rappel, il est interdit par la loi de violenter

ses enfants. Même en cas de proximité extrême. Ça ne marche pas, il ne seront

pas plus calmes pour autant, c’est même tout le contraire. Accompagnons-les avec tendresse et compréhension. Rassurons-les. Eux aussi voient leur quotidien transformé.

Un bon test pour les couples

Ce confinement, en famille, ça te permet aussi de savoir si ton couple est solide. En Chine, à priori, maintenant qu’ils sont sortis du confinement, les demandes de divorce explosent alors, Français, est-ce qu’on va gagner le #couplechallenge ?



TOP 6 : On a remporté haut la main le connards-challenge en sortant tout le

week-end boire des bières en terrasses et dans les parcs agglutinés les uns contre les autres. Peut-être qu’on peut doubler le palmarès avec un #couplechallenge ?



TOP 7 : Cher Français, nous pouvons revenir aux fondamentaux, la fidélité ! Même si Benjamin Griveaux propose un tuto masturbation pour envoyer à nos maitresses et amants respectifs. Le principe de Benji est très simple : vous vous enfermez dans les toilettes, vous savez, ceux que vos enfants auront appris à nettoyer pendant le confinement.



Faites gaffe, vérifiez qu’il n’y a pas de javel sur la lunette sinon ça brûle un peu

et puis après, vous enregistrez votre sex tape et l’envoyez à qui de droit.



TOP 8 : bip, bip… Ah pardon ! Je viens de recevoir une vidéo de Philippe Caverivière, oulalala. C’est euh… ok… je vais pas l’ouvrir tout de suite… Non non ! N’allez pas

croire des trucs. C’est truqué. Ça doit être un artiste chinois ou italien… Non ! Philippe Caverivière et moi, on ne couche pas ensemble c’est euh… ah merde j’ai cliqué.



TOP 9 : "Thomas, mon chéri, c’est difficile de ne plus sentir ta main sur ma

cuisse au studio d’RTL". Je coupe je coupe. Ah ok bon ben, Thomas, je vous

transfère la vidéo de Philippe sur votre 06. Ok donc ça se passe comme ça chez RTL soir.

Des réseaux très sociaux

Non mais blague à part, ce confinement, c’est aussi l’occasion de nous retrouver en famille! De discuter, de nous connaitre mieux. Lisons, écoutons de la musique, faisons du sport, chantons, dansons ! Les réseaux sociaux qui sont souvent une source de discorde deviennent un lieu de regroupement avec des directs live !



Dimanche il y avait un concert de Jean-Louis Aubert sur Facebook et plusieurs

artistes s’y mettent ! Les coachs sportifs partagent des séances pour ne pas

prendre 10 kilos pendant ces semaines de confinement, pas besoin d’espace, un

petit coin dans votre salon suffit.



Sur Insta, les danseurs, les chanteurs partagent des vidéos, c’est inspirant, poétique alors profitons de cette obligation pour s’entraider, pour se faire plaisir, apprendre, créer ! Pensons à tous nos docteurs, infirmiers, internes, soignants qui sont nos héros, nos vrais héros. Il parait que tous les jours à 20h, on peut se réunir à nos fenêtres et les applaudir alors pourquoi pas ?



Tout ce qui est faisable pour leur exprimer notre gratitude , faisons-le ! Respirons ! Restons zen pendant ce confinement. Restez chez vous ! Et prenez bien soin de vous ! Comme disait Albert Einstein, Top 10 : "Le destin de l’humanité sera tel que nous le préparons".