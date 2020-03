Coronavirus : comment parler aux enfants et les rassurer

et Paul Turban

publié le 17/03/2020 à 09:02

Le contexte actuel est anxiogène. Notamment pour les plus jeunes, qui se retrouvent confinés à domicile faute d'école et entendent des bribes d'informations parfois alarmistes. Les "vacances" imposées par l'épidémie de nouveau coronavirus Covid-19 peuvent également créer de l'angoisse. Il n'est donc pas toujours facile de trouver les bons mots pour leur parler.

Interrogé le lundi 16 mars, sur RTL, le psychiatre et psychanalyste Serge Hefez rappelle que "pour calmer les angoisses de l'enfant, il faut d'abord se calmer soi-même." Pour cela, il faut se raccrocher "aux messages positifs et s'inscrire dans une temporalité en se demandant comment on va partager le quotidien avec les enfants".

Par ailleurs, Serge Hefez conseille d'expliquer aux enfants les raisons de la mise en place des mesures de confinement et les conséquences très positives que cela a sur le ralentissement de l'épidémie. Avec un objectif, expliquer en étant le plus positif possible.

Il faut aussi garder la dimension ludique, jouer avec eux et les faire rire, sans nier l'angoisse de l'enfant, explique le psychanalyste. Il faut les aider à mettre des mots sur les angoisses qu'ils ont pour les en libérer. Si votre enfant n'exprime pas ses angoisses, cela peut se traduire par des maux de ventre, des troubles du sommeil, de l’irritabilité et de l'agressivité...