Confinement : quels remboursements sont prévus pour le Navigo ?

publié le 14/05/2020 à 06:02

Chose promise, chose due : la présidente du Conseil régional d'Île-de-France Valérie Pécresse avait annoncé que les Franciliens payant un abonnement annuel et mensuel pourront se faire rembourser le mois d’avril ainsi que la première semaine de mai. Les usagers pourront percevoir jusqu'à 100 euros par personne dès la fin du mois.

La plateforme sur laquelle il faudra faire sa demande ne sera pas disponible avant fin mai. Île-de-France Mobilités a demandé à la SNCF qu’il soit mis en ligne le 20 mai au plus tard. En attendant cette date, il convient de rappeler qu'il est désormais possible de suspendre son abonnement, démarche qui avait été interdite pendant le confinement.

Pour le Navigo Annuel et le Navigo Mois le remboursement s'élèvera à 100 euros pour les zones 1-5, 91,22 euros pour les zones 2-3, 88,83 euros en zones 3-4 et 86,70 euros en zones 4-5. "Les abonnés Navigo Senior et imagine R, se verront rembourser 50 euros", précise le site de la RATP.