Les infos de 12h30 - Ruée sur les vélos et les trottinettes à l'approche du déconfinement

publié le 05/05/2020 à 13:51

Pendant cette crise sanitaire, on préfère miser sur les déplacements individuels, plus rassurants que les lignes de métro bondées. Depuis une semaine, c’est la ruée vers les vélos et les trottinettes.

Les achats commencent à augmenter. Comme l’observe Olivier Garcia, directeur produit chez Fnac Darty : “On constate sur nos sites internet depuis jeudi dernier une hausse des recherches et des visites sur les fiches article sur l’ensemble des produits mobilité urbaine et particulièrement les vélos électriques.” “Depuis aujourd’hui, ça se concrétise également sur la partie vente”, continue-t-il.

Chez certains spécialistes du vélo, on enregistre des ventes multipliées par six. Un pic est attendu à partir du 11 mai car les clients pourront tester les vélos électriques en magasins. D’autres engins, comme les trottinettes électriques personnelles connaissent également un rebond.

Fabrice Furlan, président de la Fédération des professionnels de la micro-mobilité, s’en réjouit mais appelle aussi à la prudence : “On s’attend à voir beaucoup de nouveaux pratiquants”, explique-t-il. “Attention, apprenez bien les bases de la pratique, équipez-vous pour être visible mais aussi d’un casque”, met-il en garde.

Du côté des offres en libre service on s’active aussi, 19.000 vélos seront disponibles à partir de lundi prochain à Paris. 2.500 de plus par rapport à cette semaine.

