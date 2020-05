et AFP

publié le 05/05/2020 à 13:47

Alors que l'heure est au déconfinement prudent en Europe, les Américains se préparent, eux, à un bilan plus lourd que prévu. Le bilan quotidien des décès a certes été lundi 4 mai le plus bas depuis début avril, avec 1.015 personnes ayant succombé au Covid-19 en 24 heures, mais les perspectives s'annoncent encore particulièrement sombres.

Pays le plus touché au monde avec plus de 68.000 morts à ce stade, les États-Unis devraient sans doute dépasser les 100.000 décès dès le mois de juin, selon plusieurs modèles épidémiologiques, qui ne prédisent pas d'arrêt soudain des contagions pendant l'été.

L'un des grands modèles de la pandémie, celui de l'Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), a en effet fortement revu à la hausse lundi 4 mai sa prévision de décès causés par le nouveau coronavirus de 72.000 à près de 135.000 morts d'ici le 4 août, en raison d'un déconfinement prématuré dans certains Etats du pays.

Selon un document interne rapporté lundi par le New York Times et le Washington Post, l'administration Trump prévoit aussi un quasi-doublement du nombre de morts quotidiens dus à la pandémie de coronavirus d'ici le 1er juin. Le président américain a lui-même reconnu dimanche que son pays allait "perdre 75.000, 80.000 ou 100.000 personnes".

La Californie débute son déconfinement

Malgré ces ternes prédictions le Sénat américain a fait lundi sa rentrée la plus "étrange de l'histoire moderne" et certains États ont décidé de lever peu à peu le confinement. C'est le cas de la Californie, premier État américain à l'avoir décrété, qui va commencer à assouplir ses mesures de restrictions vendredi 8 mai.

"Des millions de Californiens ont respecté les règles du confinement et, grâce à eux, nous sommes en mesure de commencer à passer à la prochaine étape", a annoncé lundi le gouverneur démocrate Gavin Newsom. soumis à une pression croissante pour assouplir le confinement et réactiver l'économie de son État.

Les autorités californiennes préciseront jeudi les conditions dans lesquelles le début du déconfinement doit se dérouler. Mais "si ces conditions sont réunies et que les modifications nécessaires sont effectuées", les petits commerces comme les librairies, les disquaires, les magasins de jouets ou de sport ou encore les fleuristes pourront être autorisés à reprendre leur activité uniquement pour de la vente à emporter.

Les activités liées à la fabrication et la logistique dans le secteur de la distribution pourraient également reprendre, mais les bureaux, les centres commerciaux et les restaurants resteront fermés à ce stade en Californie. L'étape suivante (réouverture des coiffeurs, salles de sports, rassemblements religieux, etc.) n'arrivera pas avant "des mois", a aussi prévenu Gavin Newsom.