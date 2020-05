Déconfinement : les prévisions de trafic à la RATP du mardi 12 mai

publié le 12/05/2020 à 06:30

Pour ce deuxième jour de déconfinement, à Paris, 60 stations de métro restent fermées mais le service reste assuré à 75%.

Pour la ligne 13, une des lignes de métro les plus fréquentées en Île-de-France, le service sera assuré à 85%. Pour autant, tous les métros circuleront uniquement de 6h à 22h, comme c'est le cas depuis le début du confinement. Pour les lignes de métro automatisées, la 1 et la 14, le trafic sera normal. Les derniers départs des terminus se font entre 21 heures et 21h30 indique le site de la RATP. L'offre sera de 75% sur le RER A et de 65% sur le RER B.

Pour autant, au vu du nombre important de voyageurs dans les métros ce lundi 11 mai, notamment sur la ligne 13, le premier syndicat de la régie des transports Franciliens, l'Unsa-RATP, se dit "alarmé" face à une "affluence excessive". "À nos dirigeants de créer les conditions pour que ce droit ne soit pas utilisé", met-il en garde.

Le syndicat en appelle également à la région Île-de-France et "à l'État pour rappeler ces employeurs à leurs responsabilités", car "sans étalement des arrivées au travail", ils mettent leurs "salariés en danger".