publié le 16/04/2020 à 09:49

C’est un message d’avertissement que l’on retrouve surtout sur Facebook, qui met en garde contre des cambrioleurs aux méthodes originales. Un porte à porte malfaisant où l’on vous propose d’acheter des masques de protection contre le Covid-19, mais ce que vous ne savez pas, c'est qu’ils sont imbibés d’éther. Une fois acheté, vous le portez et hop, vous vous endormez et le cambrioleur peut agir à sa guise.

Il n’y a donc plus aucune limite, les criminels savent s’adapter à n’importe quel contexte. Alors oui le message comporte des fautes de syntaxe ou de conjugaison, mais quand on connaît l’ingéniosité des criminels… Quoi qu'il en soit c’est totalement faux.

Si actuellement, on peut lire qu’il y a des vols de matériels médicaux, aucun cambrioleur ne va vous endormir en vous proposant un masque imbibé d’alcool. C’est même une fake news intéressante car on la retrouve dans de nombreux pays.

Une fake news qui dure dans le temps

Depuis le début de la crise sanitaire lié au Covid-19, ce message de cambrioleur empoisonnant des masques tourne au Canada, en Grande-Bretagne, en Espagne ou en France. Un même message traduit dans différentes langues qui ne donne pas toujours une bonne traduction. Par exemple, le post Facebook commence par cette injonction : "Avertissement nouveau, une nouvelle chose se passe maintenant", c’est étrange d’écrire ainsi.

En fait il s’agît du même message obtenu par traduction automatique et partagé par les réseaux sociaux. En fait, il s’agît d’une fake news patrimoniale. Une vraie légende urbaine diffusée depuis une vingtaine d’année et s’adaptant au contexte. Là ce sont les masques au temps du coronavirus, il y a quelques années on vous mettait en garde contre des vendeurs de parfums qui vous endormaient pour prélever vos organes. Toutes ces rumeurs ont été démenties par les polices de chaque pays mais elles persistent comme un salpêtre d’intox qui ne voudrait pas partir.

Accrochée depuis longtemps puisque le journal scientifique The Lancet a trouvé des écrits prouvant que des rapports officiels évoquent déjà l’empoisonnement des citoyens par des bandits avec de l’éther pour les dépouiller et c’était déjà une rumeur il y a plus d’un siècle explique Vosges Matin, où figure cette info.

Donc non, il n’ y a pas de cambrioleur qui vous proposent des masques imbibés d’éther pour rentrer chez vous. D’ailleurs la simple application d’un tissu imbibé de chloroforme durant quelques secondes ne suffit pas à provoquer une anesthésie. Par contre, la rumeur mute et sait toujours s’adapter à l’époque.

Coronavirus et 5G

On en à déjà parlé, mais je le répète : non la 5G ne diffuse pas le coronavirus. En ce moment en Europe, on assiste à de très nombreuses dégradations d’antenne 5G, notamment au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Selon la police, des opposants qui profitent du confinement mais aussi des gens croyant véritablement que les ondes de la 5G propagent le virus sur Terre. Quand l'on vous dit que les intox ont de vraies conséquences, ça laisse songeur.