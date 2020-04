publié le 16/04/2020 à 02:06

Michèle doit aller faire des analyses sanguines. A 72 ans, elle redoute le risque de contamination dans les transports en commun ainsi que dans le laboratoire. Michèle hésite à aller faire ces prises de sang, qu'elle doit absolument faire.

Micheline a dû se rendre à l’hôpital dernièrement et souhaitait rassurer Michèle sur les mesures de sûreté et la méticulosité des soignants.

Sylvie est séparée depuis un an et demi, après 8 ans de relation. Elle est gardienne d'immeuble et son ex-compagnon est rapidement venu vivre chez elle. Elle a l'impression qu'il a profité d'elle. Lorsqu'elle a voulu laisser son appartement à son fils, l'ex-compagnon de Sylvie a décidé de la quitter. Mais il continue de lui envoyer des messages. A cause de cela, elle n'arrive pas à avancer.

Brigitte et son mari vivent avec leur fils de 40 ans. Il est bipolaire et ne respecte pas toujours son traitement. Le confinement rend parfois la cohabitation difficile. L'ennui le pousse le fils de Brigitte à s'alcooliser plus qu'à l'accoutumée.

Bernard est âgé et a des problèmes cardiaques. Ses enfants sont infirmier et dentiste. Depuis la fin février, il vit seul. Et ses enfants, exposés, ne viennent pas le voir pour ne pas prendre de risque. La solitude devient de plus en plus difficile à supporter pour Bernard.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Références citées à l'antenne :

- UNAFAM : www.unafam.org ou Ecoute-Famille au 01.42.63.03.03

Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques

- "Croix Rouge chez vous" : 09.70.28.30.00 (numéro non-surtaxé) de 8h à 20h.

Ecoute et soutien psychologique, informations et commande de produits de première nécessité pour les personnes en situation d'isolement.

